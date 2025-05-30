  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кравченко: Когда Александрия брала бронзу, то не было такой конкуренции. Опередить Шахтер – это очень круто

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кравченко: Когда Александрия брала бронзу, то не было такой конкуренции. Опередить Шахтер – это очень круто

Премьер-лига
Обновлено

Чуть ли не в каждом туре была вероятность потери очков

Кравченко: Когда Александрия брала бронзу, то не было такой конкуренции. Опередить Шахтер – это очень круто

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Ассистент уже бывшего тренера "горожан" Сергей Кравченко – об успехе команды из Кировоградщины.

"Это действительно фантастика. "Александрия" задачу не ставила, заняла второе место. Понятно, что тренерский штаб, игроки и руководство хотели быть как можно выше, но чтобы настолько... Уверен, что даже четвертое место стало бы большим успехом с нашими возможностями и возможностями наших конкурентов. Опередить "Шахтер" – это очень круто.

Даже когда Александрия брала бронзу, то не было такой конкуренции. Сейчас берем: "Шахтер", "Динамо", еще есть "Карпаты", "Полесье", ЛНЗ, тот же "Колос". Плюс "Кривбасс", "Ворскла", "Заря" – это команды более или менее нашего уровня по бюджету. То есть вы сами понимаете, какой это успех”.

Читайте также"Это выдающийся человек, выдающийся тренер": Кравченко почтил память тренера, открывшему для него Высшую лигу

"Это успех всей структуры. Начиная с руководства, которое дает возможность работать и дает деньги в такое время. Однако самое главное – это игроки. Да, есть тренерская идея и наша работа – надеюсь, она тоже была хорошей и помогла ребятам. Но игроки – главные действующие лица, которые все выполняют на поле.

Отмечу и остальной персонал: тех, кто работает на базе, водителей. Одним словом, всех, кто помогает команде получать результат. Также очень важно, для кого мы играем – болельщики, которые нас постоянно поддерживают. И, конечно, всегда подчеркиваю, что это ВСУ дает нам возможность играть в футбол и заниматься тем, чем мы должны заниматься. Это касается и воюющих ультрас”.

Читайте такжеПомощник Ротаня - о Реброве: В футболе всегда так - если нет игры или результата – есть критика

"Был разговор с руководством. Они сказали, что понимают все аспекты – те, которые я упомянул о командах и ресурсах. Несложно отследить и догадаться, у кого какой бюджет и какие возможности. Но да, говорили нам, что хотелось бы быть где-то там выше – и уже по возможности бороться за еврокубки. Вот такая, можно сказать, была задача. Это логично, это реальные вещи. Круто, что руководство это понимало.

Думаю, что мы сейчас еще не до конца осознаем, чего добились. Пройдет время – и потом это будет история. Все возможные рекорды установили: место, очки, победы. Дай бог, чтобы "Александрия" в дальнейшем занимала первые и вторые позиции. Но это очень сложно, когда есть такие конкуренты с бюджетом", – рассказал Кравченко.

Впереди команду ждет непростой сезон и, вероятно, изменения в составе.

По теме
yellow-arrow
В УПЛ 2024/25 чемпион опередил вице-чемпиона всего на 3 очка. Это один из самых маленьких отрывов в истории лиги
yellow-arrow
"Соперник забил первым и оттянулся назад. Еще ничего не потеряно": Дедух и Когут – о матче с Металлистом 1925
yellow-arrow
Твердохлебу не хватило 1 мяча. Только 8 украинцев забивали за сезон 15 и более голов в ХХІ веке, не представляя Динамо и Шахтер
Сергей Кравченко ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости