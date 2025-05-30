Кравченко: Когда Александрия брала бронзу, то не было такой конкуренции. Опередить Шахтер – это очень круто

Ассистент уже бывшего тренера "горожан" Сергей Кравченко – об успехе команды из Кировоградщины.

"Это действительно фантастика. "Александрия" задачу не ставила, заняла второе место. Понятно, что тренерский штаб, игроки и руководство хотели быть как можно выше, но чтобы настолько... Уверен, что даже четвертое место стало бы большим успехом с нашими возможностями и возможностями наших конкурентов. Опередить "Шахтер" – это очень круто. Даже когда Александрия брала бронзу, то не было такой конкуренции. Сейчас берем: "Шахтер", "Динамо", еще есть "Карпаты", "Полесье", ЛНЗ, тот же "Колос". Плюс "Кривбасс", "Ворскла", "Заря" – это команды более или менее нашего уровня по бюджету. То есть вы сами понимаете, какой это успех”.

"Это успех всей структуры. Начиная с руководства, которое дает возможность работать и дает деньги в такое время. Однако самое главное – это игроки. Да, есть тренерская идея и наша работа – надеюсь, она тоже была хорошей и помогла ребятам. Но игроки – главные действующие лица, которые все выполняют на поле. Отмечу и остальной персонал: тех, кто работает на базе, водителей. Одним словом, всех, кто помогает команде получать результат. Также очень важно, для кого мы играем – болельщики, которые нас постоянно поддерживают. И, конечно, всегда подчеркиваю, что это ВСУ дает нам возможность играть в футбол и заниматься тем, чем мы должны заниматься. Это касается и воюющих ультрас”.

"Был разговор с руководством. Они сказали, что понимают все аспекты – те, которые я упомянул о командах и ресурсах. Несложно отследить и догадаться, у кого какой бюджет и какие возможности. Но да, говорили нам, что хотелось бы быть где-то там выше – и уже по возможности бороться за еврокубки. Вот такая, можно сказать, была задача. Это логично, это реальные вещи. Круто, что руководство это понимало. Думаю, что мы сейчас еще не до конца осознаем, чего добились. Пройдет время – и потом это будет история. Все возможные рекорды установили: место, очки, победы. Дай бог, чтобы "Александрия" в дальнейшем занимала первые и вторые позиции. Но это очень сложно, когда есть такие конкуренты с бюджетом", – рассказал Кравченко.

Впереди команду ждет непростой сезон и, вероятно, изменения в составе.