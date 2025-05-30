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Колос назвал лучшего игрока команды в мае

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Колос назвал лучшего игрока команды в мае

Фото: ФК Колос

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"Колос" подвел итоги голосования среди болельщиков за лучшего игрока мая.

Награду получил грузинский полузащитник Ника Гагнидзе, который набрал 44% голосов. Он опередил вингера Владислава Велетня (30%), защитников Никиту Бурду (12%) и Андрея Цурикова (7%), а также хавбека Ариналдо Ррапая (7%).

В сезоне-2024/25 Гагнидзе провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Ранее стало известно, что Гагнидзе получил дебютный вызов в сборную Грузии.

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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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