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Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье

Премьер-лига
Обновлено

Руслан Петрович будет работать с теми же, что и в "Александрии"

Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье

Фото - УАФ

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Новый главный тренер "Полесья" определился с помощниками. Как утверждает ТаТоТаке, Руслану Ротаню удалось полностью сохранить свой штаб времен "Александрии".

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В Житомир вместе с Русланом Петровичем переезжают ассистенты - Сергей Кравченко, Алексей Антонов и Сергей Симоненко, аналитик Евгений Гресь, специалист по ОФП (общей физической подготовке) Евгений Барышников и тренер вратарей Владимир Тименко.

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Напомним, что Антонов считался одним из основных претендентов на роль преемника Ротаня в "Александрии". По факту в составе серебряного призера УПЛ-2024/25 остался только специалист по ОФП Владимир Деуль.

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Руслан Ротань Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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