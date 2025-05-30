Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье

Новый главный тренер "Полесья" определился с помощниками. Как утверждает ТаТоТаке, Руслану Ротаню удалось полностью сохранить свой штаб времен "Александрии".

В Житомир вместе с Русланом Петровичем переезжают ассистенты - Сергей Кравченко, Алексей Антонов и Сергей Симоненко, аналитик Евгений Гресь, специалист по ОФП (общей физической подготовке) Евгений Барышников и тренер вратарей Владимир Тименко.

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Напомним, что Антонов считался одним из основных претендентов на роль преемника Ротаня в "Александрии". По факту в составе серебряного призера УПЛ-2024/25 остался только специалист по ОФП Владимир Деуль.