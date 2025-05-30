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ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером

Премьер-лига

Работа уже ведется

ЛНЗ ждет согласования трансферов новым главным тренером

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

В ближайшее время ЛНЗ объявит имя нового главного тренера. UA-Футбол стало известно из своих источников, что готовить команду к старту сезона-2025/26 будет Виталий Пономарев. Ожидается, что от сделки между черкасцами и 51-летним специалистом выиграет и "Рух". Дело в том, что руководитель планирует взять с собой в новый клуб некоторых из бывших подопечных.

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Между тем ЛНЗ уже подготовил список потенциальных новичков Пономареву. Среди них есть фамилии представителей клубов, которые покинули "элиту" в текущем розыгрыше.

Отметим, что текущим летом сменятся или уже сменились руководители в шести командах УПЛ – "Александрии", "Полесье", "Рухе", ЛНЗ, "Зари" и "Кривбассе".

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эксклюзив UA-Футбол ЛНЗ (Черкассы) Виталий Пономарев
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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