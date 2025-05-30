Кабаев - о чемпионстве Динамо: Пусть этот титул будет началом новой славной истории

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев подвел итоги сезона и поделился эмоциями от завоеванного чемпионства.

"Сыграли, отпраздновали, а теперь хочется подвести итоги сезона.

Спасибо всем за эмоции, за слезы радости, за моменты, которые останутся с нами навсегда. Дорогие болельщики, сегодня мы стоим на вершине, оглядываясь назад на долгий, тяжелый, но прекрасный путь этого сезона. Сколько всего за этими матчами — напряжение, радость, тревога, восторг, и самое главное — огромная любовь. Любовь к игре, к родному клубу, к людям, которые рядом.

Мы старались подарить вам больше, чем просто чемпионство. От себя скажу, что пытались подарить вам веру — в команду, в мечту, в то, что настоящие победы рождаются там, где сердце, мужество и вера сильнее обстоятельств. Я горжусь каждым: игроками, тренерами, медицинским штабом, людьми за кулисами, которые ежедневно работали ради этого чуда.

Пусть этот титул будет лишь началом новой славной истории! В каждой игре, в каждом ударе, в каждом мгновении. Мы одна семья.

Динамо Киев — навсегда в сердце! Мы — это Динамо, Динамо — это мы!", — написал Кабаев в своем Instagram.