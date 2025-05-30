  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кабаев - о чемпионстве Динамо: Пусть этот титул будет началом новой славной истории

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кабаев - о чемпионстве Динамо: Пусть этот титул будет началом новой славной истории

Премьер-лига

Хавбек "бело-синих" подвел итоги сезона

Кабаев - о чемпионстве Динамо: Пусть этот титул будет началом новой славной истории

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев подвел итоги сезона и поделился эмоциями от завоеванного чемпионства.

"Сыграли, отпраздновали, а теперь хочется подвести итоги сезона.

Спасибо всем за эмоции, за слезы радости, за моменты, которые останутся с нами навсегда. Дорогие болельщики, сегодня мы стоим на вершине, оглядываясь назад на долгий, тяжелый, но прекрасный путь этого сезона. Сколько всего за этими матчами — напряжение, радость, тревога, восторг, и самое главное — огромная любовь. Любовь к игре, к родному клубу, к людям, которые рядом.

Мы старались подарить вам больше, чем просто чемпионство. От себя скажу, что пытались подарить вам веру — в команду, в мечту, в то, что настоящие победы рождаются там, где сердце, мужество и вера сильнее обстоятельств. Я горжусь каждым: игроками, тренерами, медицинским штабом, людьми за кулисами, которые ежедневно работали ради этого чуда.

Пусть этот титул будет лишь началом новой славной истории! В каждой игре, в каждом ударе, в каждом мгновении. Мы одна семья.

Динамо Киев — навсегда в сердце! Мы — это Динамо, Динамо — это мы!", — написал Кабаев в своем Instagram.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Колос может усилиться звездой чемпионата Косово - Источник
yellow-arrow
Кравченко - о Ермакове: Видно, что кайфует от такого стиля игры
yellow-arrow
Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
Динамо (Киев) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости