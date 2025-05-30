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Кравченко - о Ермакове: Видно, что кайфует от такого стиля игры

Премьер-лига

Похвала в адрес одного из лучших вратарей УПЛ

Кравченко - о Ермакове: Видно, что кайфует от такого стиля игры

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко высказался о голкипере "горожан" Георгии Ермакове.

- "Александрия" с Георгием Ермаковым и "Александрия" без него - это две разные команды? Насколько большое влияние имело его умение так играть ногами?

- Это одновременно и шутка, и нет, но если смотреть сугубо по этому сезону, то сложно сказать - потому что Ермаков сыграл все матчи в чемпионате и Кубке. Никто из вратарей больше не играл. Поэтому сравнивать трудно.

Ермаков для нас - очень важный игрок. То, что он делает на линии, это само собой разумеется. Но для нас важнее то, что он делает с мячом. Он понимает требования и ему это нравится. Это было заметно даже тогда, когда он еще не играл. Он погрузился, постоянно спрашивал. Видно, что кайфует от такого стиля игры несмотря на то, что это риск и давление. Когда оно накладывается на упорный труд, то всегда дает результат.

Это, возможно, один из лучших вратарей в Украине по игре ногами - потому что, например, есть еще Дмитрий Ризнык. Но лично для меня Ермаков 100% лучший: как он принимает решения, как оценивает ситуации, как слушает", - сказал Кравченко.

Отметим, что новый сезон Ермаков начнет в "Маккаби" Хайфа.

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Сергей Кравченко ФК Александрия УПЛ Георгий Ермаков
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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