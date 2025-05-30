Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос может усилиться звездой чемпионата Косово - Источник
В Ковалевке может появиться еще один Красничи
Фото: FC Prishtina
"Колос" очень близок к подписанию первого новичка этого межсезонья. Им должен стать хавбек из Косово Альбин Красничи, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".
Альбин - атакующий игрок, может сыграть и десятку, и вингера, и оттянутого форварда. Всю жизнь играл в чемпионате Косово, где считается одной из главных звезд.
Последним клубом 23-летнего полузащитника была "Приштина", где за прошлый сезон в 29 матчах он набрал 4+4 по системе гол+пас. Красничи имеет небольшой опыт выступлений за юношеские сборные страны, вызывался в национальную сборную, но так и не дебютировал там.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
К слову, его важно не путать с другим Красничи, защитником сборной, который тоже играет в команде Руслана Костышина.
Популярное сейчас
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Официально известно, где продолжит карьеру чемпион мира Анхель Ди Мария
- Целых четыре этапа. Первый взгляд на потенциальных соперников Шахтера в Лиге Европы
- Несмотря на вылет Черноморца, Одесса в следующем сезоне может сохранить футбол уровня УПЛ
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой