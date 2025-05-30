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Колос может усилиться звездой чемпионата Косово - Источник

Премьер-лига
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В Ковалевке может появиться еще один Красничи

Колос может усилиться звездой чемпионата Косово - Источник

Фото: FC Prishtina

Новина українською

"Колос" очень близок к подписанию первого новичка этого межсезонья. Им должен стать хавбек из Косово Альбин Красничи, сообщает Telegram-канал "Футбол с вертолета".

Альбин - атакующий игрок, может сыграть и десятку, и вингера, и оттянутого форварда. Всю жизнь играл в чемпионате Косово, где считается одной из главных звезд.

Последним клубом 23-летнего полузащитника была "Приштина", где за прошлый сезон в 29 матчах он набрал 4+4 по системе гол+пас. Красничи имеет небольшой опыт выступлений за юношеские сборные страны, вызывался в национальную сборную, но так и не дебютировал там.

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К слову, его важно не путать с другим Красничи, защитником сборной, который тоже играет в команде Руслана Костышина.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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