Александрия рассматривала вариант с нападающим Вереса

Бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко рассказал об интересе клуба к нынешнему нападающему "Вереса" Руслану Степанюку.

"Мы рассматривали еще вариант с Русланом Степанюком. Думаю, профайлы этих двух нападающих – лучшее, что может быть для нашего футбола на этой позиции.

Не ошиблись, что взяли Филиппова. Это тоже очень крутой пацан. Профессионал, своим примером заряжающий команду и молодежь тем, как тренируется и как отдается в игре. Крайне важный для нас игрок, 10 голов говорят сами за себя. Могло и больше быть", – сказал Кравченко для Tribuna.com.