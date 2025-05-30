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Александрия рассматривала вариант с нападающим Вереса
Но клуб выбрал другого игрока для усиления атаки
nkveres.com
Бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко рассказал об интересе клуба к нынешнему нападающему "Вереса" Руслану Степанюку.
"Мы рассматривали еще вариант с Русланом Степанюком. Думаю, профайлы этих двух нападающих – лучшее, что может быть для нашего футбола на этой позиции.
Не ошиблись, что взяли Филиппова. Это тоже очень крутой пацан. Профессионал, своим примером заряжающий команду и молодежь тем, как тренируется и как отдается в игре. Крайне важный для нас игрок, 10 голов говорят сами за себя. Могло и больше быть", – сказал Кравченко для Tribuna.com.
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В сезоне-2024/25 Степанюк провел 31 матч за "Верес" во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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