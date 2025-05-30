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Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье
Сохранил всех помощников из "Александрии"
Фото: ФК Полісся
Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань назвал тренерский состав, с которым будет работать в клубе, сообщает пресс-служба житомирян.
В тренерский штаб вошли:
- Старший тренер и главный помощник - Сергей Кравченко;
- Тренер-аналитик - Евгений Гресь;
- Тренер по атакующему звену - Алексей Антонов;
- Тренер вратарей - Владимир Тименко;
- Тренер защитников - Сергей Симоненко;
- Тренеры по физической подготовке - Владимир Деуль и Евгений Барышников.
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Напомним, что вчера, 29 мая, Руслан Ротань подписал трехлетний контракт с "Полесьем" и будет готовить команду к новому сезону.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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