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Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье

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Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье

Фото: ФК Полісся

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Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань назвал тренерский состав, с которым будет работать в клубе, сообщает пресс-служба житомирян.

В тренерский штаб вошли:

  • Старший тренер и главный помощник - Сергей Кравченко;
  • Тренер-аналитик - Евгений Гресь;
  • Тренер по атакующему звену - Алексей Антонов;
  • Тренер вратарей - Владимир Тименко;
  • Тренер защитников - Сергей Симоненко;
  • Тренеры по физической подготовке - Владимир Деуль и Евгений Барышников.
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Напомним, что вчера, 29 мая, Руслан Ротань подписал трехлетний контракт с "Полесьем" и будет готовить команду к новому сезону.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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