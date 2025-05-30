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Кравченко - об экс-игроке Динамо: У него были лучшие предложения, но он выбрал Александрию

Премьер-лига
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Был элемент неожиданности

Кравченко - об экс-игроке Динамо: У него были лучшие предложения, но он выбрал Александрию

fco.com.ua

Новина українською

Бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко оценил подписание экс-игрока Владимира Шепелева в зимнее трансферное окно.

"Я не думаю, что это был какой-то риск - потому что это хороший игрок, что он доказывал раньше. То, что не играл... Да, мы немного опасались, сколько будет набирать форму. Но на зимних сборах было много времени, полтора месяца.

Я знаю, что у него были лучшие предложения, но он выбрал нас. Сказал, что хочет играть в "Александрии". Нам это тоже приятно. По первым тренировкам мы поняли, что появление Шепелева - это круто для конкуренции. Не только для конкуренции, но и для поднятия уровня команды, если он сразу начнет играть. Так и получилось.

Шепелева хорошо принял коллектив, с первого тура он стал основным и сильно нам помог. Поэтому это тоже хорошее попадание. Когда руководство предлагало этот вариант, то мы сначала удивились: "А как? Если он в "Динамо", если у него высокая зарплата, если есть предложения команд, которые дают деньги". Нам сказали, что могут попробовать, потому что Владимир хотел к нам на полгода. Даже на 3-4 месяца. Хорошо, что все сошлось", - сказал Кравченко.

Напомним, Шепелев выступал за основную команду киевского "Динамо" с 2014 по 2025 годы.

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Сергей Кравченко Динамо (Киев) ФК Александрия УПЛ Владимир Шепелев трансфер
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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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