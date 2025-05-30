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Назначены судьи на ответные матчи плей-офф за выход в УПЛ

Премьер-лига

Матчи пройдут в первый день лета

Назначены судьи на ответные матчи плей-офф за выход в УПЛ

Фото: fcdynamo.com

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на ответные матчи плей-офф за право участия в Украинской Премьер-Лиге-2025/2026.

Плей-офф. Ответные матчи

1 июня (воскресенье)

"Ворскла" - "Кудровка". 13:00. Полтава, "Ворскла" им. А. Бутовского. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Металлист 1925" - "Левый Берег". 15:30. Киевская обл., "Левый берег". Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).

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Напомним, в первом матче "Ворскла" обыграла "Кудровку" (2:1), а "Металлист 1925" одержал победу над "Левым Берегом" (1:0).

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Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев) ФК Кудровка
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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