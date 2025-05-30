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Воспитанник Динамо завершил карьеру из-за осложнений после Covid-вакцинации
Сергей Люлька был вынужден завершить карьеру из-за проблем со здоровьем
Фото: ФК Динамо Київ
Воспитанник киевского "Динамо" Сергей Люлька откровенно рассказал, почему решил завершить карьеру. Его последним клубом был харьковский "Металлист".
– Сергей, последним твоим профессиональным клубом был "Металлист". Почему в августе 2021 года ты был исключен из заявки харьковской команды?
– Тогда не хотелось выносить на публику мои проблемы, поэтому я ушел тихо.
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– Недоразумения с руководством?
– Нет-нет. Здесь все в порядке. Я со всеми и сейчас поддерживаю хорошие отношения. Я благодарен клубу и руководству в частности. Я уже не играл, но контракт действовал еще полгода и мне все время выплачивали зарплату и премиальные.
– Но давай вернемся к твоим проблемам со здоровьем, из-за которых тебе пришлось завязать с большим футболом.
– После вакцинации от Covid у меня возникло серьезное осложнение. Врачи долгое время не могли определить причины, но когда все выяснилось, с футболом пришлось попрощаться, – признался Люлька.
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