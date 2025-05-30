Воспитанник Динамо завершил карьеру из-за осложнений после Covid-вакцинации

Воспитанник киевского "Динамо" Сергей Люлька откровенно рассказал, почему решил завершить карьеру. Его последним клубом был харьковский "Металлист".

– Сергей, последним твоим профессиональным клубом был "Металлист". Почему в августе 2021 года ты был исключен из заявки харьковской команды?

– Тогда не хотелось выносить на публику мои проблемы, поэтому я ушел тихо.

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– Недоразумения с руководством?

– Нет-нет. Здесь все в порядке. Я со всеми и сейчас поддерживаю хорошие отношения. Я благодарен клубу и руководству в частности. Я уже не играл, но контракт действовал еще полгода и мне все время выплачивали зарплату и премиальные.

– Но давай вернемся к твоим проблемам со здоровьем, из-за которых тебе пришлось завязать с большим футболом.

– После вакцинации от Covid у меня возникло серьезное осложнение. Врачи долгое время не могли определить причины, но когда все выяснилось, с футболом пришлось попрощаться, – признался Люлька.