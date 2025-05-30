Динамо интересовалось бразильским центрбеком, но трансфер маловероятен

Интерес "Динамо" к центральному защитнику "Фламенго" Клейтону действительно имел место, однако реальных шансов на его трансфер практически нет. Об этом пишет ресурс Dynamo.kiev.ua.

Киевский клуб делал официальный запрос по 22-летнему бразильцу с ростом 1,94 м, но на этом всё и закончилось - переговоры не продвигаются и, по всей вероятности, продолжения не будет.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, к Клейтону также проявляют интерес английский "Лестер" и один неназванный клуб из Португалии. Контракт игрока с "Фламенго" действует до 31 декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.