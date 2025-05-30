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Динамо интересовалось бразильским центрбеком, но трансфер маловероятен
Киевский клуб делал запрос по игроку
Фото: instagram.com/cleitonsan_03
Интерес "Динамо" к центральному защитнику "Фламенго" Клейтону действительно имел место, однако реальных шансов на его трансфер практически нет. Об этом пишет ресурс Dynamo.kiev.ua.
Киевский клуб делал официальный запрос по 22-летнему бразильцу с ростом 1,94 м, но на этом всё и закончилось - переговоры не продвигаются и, по всей вероятности, продолжения не будет.
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Напомним, к Клейтону также проявляют интерес английский "Лестер" и один неназванный клуб из Португалии. Контракт игрока с "Фламенго" действует до 31 декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
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