Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буткевич признался, что ошибся, когда не назначил Ротаня из-за Олимпиады
В "Полесье" планировали пригласить Ротаня еще раньше
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера житомирского клуба.
- Почему все же решили пригласить именно Руслана Ротаня стать главным тренером "Полесья"?
- Мы общались с ним больше года. Но я совершил ошибку, перестраховавшись, что он едет на Олимпиаду-2024, и с командой будут работать его помощники. Но все исправилось. Год мы потеряли, но приняли решение для себя, и Руслан Петрович также решил работать с "Полесьем".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Год общения с Ротанем. Что было самым трудным в этом общении, чтобы убедить его перейти именно в "Полесье"?
- Я думаю, что было не сильно и тяжело. Он знал нас, мы знали его. Если бы у Имада [Ашура] получилось хорошо, то мы, наверное, и работали бы с Имадом. Так случилось, я думаю, что все будет хорошо.
- У Вас, как у президента клуба, какие ожидания от работы Руслана Ротаня в клубе?
- Ожидания - это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом четвертое, если будет третье место в следующем сезоне, будет хорошо.
- При общении с новым тренером вы уже ставили ему какие-то задачи на сезон?
Нет, пока нет. У нас будет большой разговор. Я думаю, что и он выскажет какие-то пожелания, и мы также будем с ним обсуждать то, что у нас есть целью.
Популярное сейчас
- Журналист: Будущий тренер Ромы определился с будущим Довбика
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- "Я хочу еще раз принять вызов. Реальный, большой, сложный": Вернидуб написал Кривбассу прощальное письмо
- Переговоры завершены. Назван клуб, который возглавит Ротань
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо
- Футболист сборной Украины заинтриговал сеть возможным романом с Дашей Квитковой