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Буткевич признался, что ошибся, когда не назначил Ротаня из-за Олимпиады

Премьер-лига
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В "Полесье" планировали пригласить Ротаня еще раньше

Буткевич признался, что ошибся, когда не назначил Ротаня из-за Олимпиады

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал назначение Руслана Ротаня на должность главного тренера житомирского клуба.

- Почему все же решили пригласить именно Руслана Ротаня стать главным тренером "Полесья"?

- Мы общались с ним больше года. Но я совершил ошибку, перестраховавшись, что он едет на Олимпиаду-2024, и с командой будут работать его помощники. Но все исправилось. Год мы потеряли, но приняли решение для себя, и Руслан Петрович также решил работать с "Полесьем".

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- Год общения с Ротанем. Что было самым трудным в этом общении, чтобы убедить его перейти именно в "Полесье"?

- Я думаю, что было не сильно и тяжело. Он знал нас, мы знали его. Если бы у Имада [Ашура] получилось хорошо, то мы, наверное, и работали бы с Имадом. Так случилось, я думаю, что все будет хорошо.

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- У Вас, как у президента клуба, какие ожидания от работы Руслана Ротаня в клубе?

- Ожидания - это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом четвертое, если будет третье место в следующем сезоне, будет хорошо.

- При общении с новым тренером вы уже ставили ему какие-то задачи на сезон?

Нет, пока нет. У нас будет большой разговор. Я думаю, что и он выскажет какие-то пожелания, и мы также будем с ним обсуждать то, что у нас есть целью.

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Источник:
YouTube-канал Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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