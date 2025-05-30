Шевчук: Ротань - один из самых перспективных тренеров Украины

Спортивный директор "Полесья" Вячеслав Шевчук объяснил выбор Руслана Ротаня на должность главного тренера и назвал его сильные стороны.

- Вы были одним из тех, если не единственным, кто вел переговоры с Русланом Ротанем. Как проходили эти переговоры?

- Было поручено задание со стороны президента, и мы, как клуб, решили вести переговоры с Русланом Петровичем, и в течение определенного времени было договорено о подписании контракта. Были некоторые сложности, потому что мы знаем, что Руслан Петрович за последние годы показал высокий уровень своего тренерства, хорошую работу проделал в молодежной сборной, затем немного работал в национальной, и последняя его работа в "Александрии" - завоевание серебряных медалей - это высокий уровень. Поэтому, на мой взгляд, Руслан Петрович Ротань, на данный момент, один из самых перспективных и лучших тренеров Украины.

- Можете назвать сильные стороны Руслана Петровича?

- Самая сильная - это организация игры, на мой взгляд. Плюс к тому, я бы сказал, что у Руслана Петровича хороший тренерский штаб и я уверен, что мы вместе выполним поставленные цели.

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- Какие у Вас ожидания от этой работы?

- Конечно, мы хотим получить как качество игры, так и результат.