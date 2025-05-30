"Амбиции клуба и мои совпали". Ротань объяснил, почему выбрал Полесье

Новый главный тренер "Полесья" Руслан Ротань поделился мыслями после своего назначения в житомирский клуб.

- Буквально несколько минут назад вы поставили свою подпись в контракте и стали главным тренером "Полесья". Как вы сейчас опишите свои ощущения, мысли, эмоции?

- Чувство, пожалуй, первое, это ответственности. Я понимаю, в какой клуб я пришел, понимаю, какая задача стоит перед клубом. Поэтому эта ответственность в какой-то мере давит, но это новый для меня, скажем так, вызов и, я думаю, что в плане роста это очень хороший для меня вызов. Поэтому настрой боевой, работать, доказывать каждый день, улучшать ребят, улучшать результаты команды, пожалуй, самое главное сейчас - это команда.

- В интернете было много слухов о разных клубах, но вы выбрали именно "Полесье". Почему именно этот клуб?

- Амбиции, амбиции клуба и мои амбиции где-то совпадают, поэтому, пожалуй, это самое главное. На сегодняшний день в "Полесье" есть прямые условия, те, за которые можно бороться, за зону еврокубков как минимум. Поэтому нам не нужно поправлять какие-то мелочи, здесь нет мелочей. Здесь нужно думать только о футболе и только о том, чтобы улучшаться нам вместе, как команде, так и тренерскому составу.

- Вот как раз о тренерском составе, если вы с ним определились, можете ли вы сейчас приоткрыть занавес для болельщиков и назвать, кто туда войдет?

- У меня довольно большой состав: старший тренер, мой главный помощник - Сергей Кравченко, тренер-аналитик - Евгений Гресь, тренер по атакующему звену - Алексей Антонов, тренер вратарей - Владимир Тименко, тренер защитников - Сергей Симоненко, и два тренера по физической подготовке - Владимир Деуль и Евгений Барышников.

- Менее чем через 2 месяца будет игра в Лиге Конференций. Какие сложности вас ожидают, какие планы на этот период подготовки?

- Я понимаю, что это сложная сейчас часть, это ответственная часть. Перед нами стоит вызов, мы пришли в новую команду, пришли со своей идеей, разные стили были до этого в команде. Это будет очень тяжело, но мы к этому вызову готовы. Понимаем, что нужно будет быстрее донести до ребят свои идеи, донести принципы нашей игры, чтобы с каждой тренировкой, с каждым днем улучшаться и прийти к первой игре в Лиге Конференций в как можно лучшем состоянии.