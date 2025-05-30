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ЛНЗ расстанется с молодым голкипером

Премьер-лига

Сезон-2024/25 он провел в аренде во Второй лиге

ЛНЗ расстанется с молодым голкипером

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

20-летний голкипер Иван Дубовой покинет ЛНЗ. Об этом сообщает журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

Черкасский клуб не рассчитывает на молодого футболиста. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Сезон-2024/25 вратарь провел на правах аренды в "Тростянце". В составе второлигового клуба он провел 19 матчей, в которых пропустил 17 голов, еще в 7 поединках он отстоял на ноль.

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Ранее сообщалось, что "Верес" интересуется хавбеком ЛНЗ.

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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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