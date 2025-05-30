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"Этот бразилец - космонавт". Воспитанник Динамо назвал топ-3 футболистов, против которых играл

Премьер-лига
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Нашлось место и украинцу

"Этот бразилец - космонавт". Воспитанник Динамо назвал топ-3 футболистов, против которых играл

Дніпро

Новина українською

Бывший защитник "Динамо" Сергей Люлька назвал сильнейших футболистов, которым он когда-либо противостоял.

"Свой первый матч в чемпионате Украины я провел за "Говерлу" против "Шахтера". Вышел слева в защите. А на моем фланге действовали Дарио Срна и Дуглас Коста. Этот бразилец - космонавт. Настолько резкий, что за ним уследить было невозможно, и техника у него сумасшедшая. Тогда он меня "повозил".

Очень непросто было противостоять Евгению Коноплянке, у которого мяч как будто прилипает к ноге - он умел классно ускоряться с мячом. Также отметил бы Алекса Тейшейру, который кроме феноменальной техники хорошо видел поле", - сказал Сергей.

Люлька завершил карьеру в 2021 году. Как оказалось - причиной стало осложнение после Covid-вакцинации.

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Евгений Коноплянка Дуглас Коста Алекс Тейшейра Сергей Люлька Динамо (Киев) УПЛ
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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