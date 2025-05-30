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"Этот бразилец - космонавт". Воспитанник Динамо назвал топ-3 футболистов, против которых играл
Нашлось место и украинцу
Дніпро
Бывший защитник "Динамо" Сергей Люлька назвал сильнейших футболистов, которым он когда-либо противостоял.
"Свой первый матч в чемпионате Украины я провел за "Говерлу" против "Шахтера". Вышел слева в защите. А на моем фланге действовали Дарио Срна и Дуглас Коста. Этот бразилец - космонавт. Настолько резкий, что за ним уследить было невозможно, и техника у него сумасшедшая. Тогда он меня "повозил".
Очень непросто было противостоять Евгению Коноплянке, у которого мяч как будто прилипает к ноге - он умел классно ускоряться с мячом. Также отметил бы Алекса Тейшейру, который кроме феноменальной техники хорошо видел поле", - сказал Сергей.
Люлька завершил карьеру в 2021 году. Как
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