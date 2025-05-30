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Экс-тренер Александрии: Возможно, если бы Безерра не выбыл, то мы бы стали чемпионами

Премьер-лига
Обновлено

Хуан стал одним из лидеров команды

Экс-тренер Александрии: Возможно, если бы Безерра не выбыл, то мы бы стали чемпионами

instagram.com/fcolexandriya

Новина українською

Уже бывший тренер "Александрии" Сергей Кравченко рассказал о важности для команды бразильского вингера Хуана Безерры.

"В начале были вопросы по обороне. Но потом он сделал шаг вперед – как для бразильца, по моему мнению, очень серьезный. Он тоже может обыграть один в один, хорошая скорость, добавил в тактическом плане. Даже когда Безерра стал нашей звездой, то также оставался скромным парнем, который тренируется на 100%. Думаю, что это качественный футболист не только для УПЛ, но и для европейских чемпионатов. Есть вингеры, которые скоростные, но при этом не очень выносливые. Хуан – наоборот, может спокойно выдерживать 90 минут. Когда мы заменяли его за 5-10 минут до конца, то расстраивался, потому что хотел играть.

Жаль, что он травмировался и пропустил последние туры. После сезона легко говорить, но, возможно, если бы Безерра не выбыл, то мы стали бы чемпионами. Очень не хватало Хуана, особенно его игры один в один. В то же время отмечу, что Артем Козак хорошо его заменил и помог, хотя это разные профайлы. И без Хуана мы все равно боролись за золото. В прошлом году я слышал, мол: "Да Безерра – это полкоманды. Уберите его, и "Александрия" до ворот не дойдет. Голов не будет, без него им жопа". А тут мы сыграли без него – и по очкам во втором круге на первом месте. Нас радует, что даже без ключевого игрока атаки мы держали уровень и набирали баллы. Это показатель игры всей команды. Это не только Безерра, Шабанов или кто-то другой. Кто бы ни выпадал – мы оставались тем же коллективом на поле", - сказал Кравченко.

Напомним, что "Александрия" в своей истории по итогам минувшего сезона завовевала серебряные медали УПЛ.

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Сергей Кравченко ФК Александрия Безерра
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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