Три клуба УПЛ проявляют интерес к бывшему капитану ЛНЗ

Сразу три клуба УПЛ проявляют интерес к 27-летнему хавбеку ЛНЗ Виталию Бойко.

По информации Telegram-канала "Inside UPL» наибольшую активность в вопросе подпсиания игрока проявляет "Верес".

Также Виталием интересуется "Эпицентр" и "Александрия", потерявшая Ивана Калюжного.

В прошлом сезоне Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба потерял это звание и сейчас является игроком ротации. Сам футболист хочет получать больше игровой практики, и ради этого не против сменить клуб.

Также Бойко известен выступлениями за "Минай", "Кремень", "Волынь, " ПФК "Львов". В январе 2023 года хавбек перешел в ЛНЗ.

В нынешнем сезоне УПЛ Виталий сыграл 11 матчей за ЛНЗ, в которых отдал 1 ассист.