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Три клуба УПЛ проявляют интерес к бывшему капитану ЛНЗ
Сам Виталий Бойко также не против сменить клуб
фото из свободных источников
Сразу три клуба УПЛ проявляют интерес к 27-летнему хавбеку
По информации Telegram-канала "Inside UPL» наибольшую активность в вопросе подпсиания игрока проявляет "Верес".
Также Виталием интересуется "Эпицентр" и "Александрия", потерявшая Ивана Калюжного.
В прошлом сезоне Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба потерял это звание и сейчас является игроком ротации. Сам футболист хочет получать больше игровой практики, и ради этого не против сменить клуб.
Также Бойко известен выступлениями за "Минай", "Кремень", "Волынь, " ПФК "Львов". В январе 2023 года хавбек перешел в ЛНЗ.
В нынешнем сезоне УПЛ Виталий сыграл 11 матчей за ЛНЗ, в которых отдал 1 ассист.
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