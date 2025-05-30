  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевич: В чем-то понимаю Суркиса, который не продал Бражко в Вулверхэмптон

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич: В чем-то понимаю Суркиса, который не продал Бражко в Вулверхэмптон

Премьер-лига
Обновлено

Тренер считает, что хавбек остановился в развитии

Маркевич: В чем-то понимаю Суркиса, который не продал Бражко в Вулверхэмптон

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение про опорного хавбека "Динамо" Владимира Бражко, у которого зимой сорвался переход в английский "Вулверхэмптон".

Читайте такжеМаркевич: Ярмоленко нужно играть, пока он не побьет рекорд Шацких

"Бражко остановился в развитии. Год назад я считал, что Бражко будет топ, но что с ним произошло сейчас, я не знаю. Он должен разобраться в себе.

Сказалось ли на Бражко, что Суркис не продал его в "Вулверхэмптон"? Ну, да не продал, но еще продадут! Я здесь в чем-то понимаю тренера и президента, потому что команда сражалась за золотые медали. Надо работать! Если тебя приметили зарубежные клубы, то в любом случае будут наблюдать и дальше. Надо высокий уровень игры показывать. Если работать, все будет хорошо.

Пусть Бражко берет с Калюжного пример, как нужно отрабатывать. Да, возможно, Калюжному чего-то не хватает, но он в каждой игре бьется за каждый мяч, отрабатывает в обороне и пас может отдать" - сказал Маркевич.

Напомним, что в минувшем сезоне Бражко провел за "Динамо" 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Три клуба УПЛ проявляют интерес к бывшему капитану ЛНЗ
yellow-arrow
Вслед за Вернидубом. Ключевой форвард покинул Кривбасс
yellow-arrow
После Ротаня Александрию покинул и топ-менеджер клуба
Мирон Маркевич Динамо (Киев) Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости