Маркевич: В чем-то понимаю Суркиса, который не продал Бражко в Вулверхэмптон

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение про опорного хавбека "Динамо" Владимира Бражко, у которого зимой сорвался переход в английский "Вулверхэмптон".

"Бражко остановился в развитии. Год назад я считал, что Бражко будет топ, но что с ним произошло сейчас, я не знаю. Он должен разобраться в себе.

Сказалось ли на Бражко, что Суркис не продал его в "Вулверхэмптон"? Ну, да не продал, но еще продадут! Я здесь в чем-то понимаю тренера и президента, потому что команда сражалась за золотые медали. Надо работать! Если тебя приметили зарубежные клубы, то в любом случае будут наблюдать и дальше. Надо высокий уровень игры показывать. Если работать, все будет хорошо.

Пусть Бражко берет с Калюжного пример, как нужно отрабатывать. Да, возможно, Калюжному чего-то не хватает, но он в каждой игре бьется за каждый мяч, отрабатывает в обороне и пас может отдать" - сказал Маркевич.