Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркевич: В чем-то понимаю Суркиса, который не продал Бражко в Вулверхэмптон
Тренер считает, что хавбек остановился в развитии
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение про опорного хавбека "Динамо" Владимира Бражко, у которого зимой сорвался переход в английский "Вулверхэмптон".
"Бражко остановился в развитии. Год назад я считал, что Бражко будет топ, но что с ним произошло сейчас, я не знаю. Он должен разобраться в себе.
Сказалось ли на Бражко, что Суркис не продал его в "Вулверхэмптон"? Ну, да не продал, но еще продадут! Я здесь в чем-то понимаю тренера и президента, потому что команда сражалась за золотые медали. Надо работать! Если тебя приметили зарубежные клубы, то в любом случае будут наблюдать и дальше. Надо высокий уровень игры показывать. Если работать, все будет хорошо.
Пусть Бражко берет с Калюжного пример, как нужно отрабатывать. Да, возможно, Калюжному чего-то не хватает, но он в каждой игре бьется за каждый мяч, отрабатывает в обороне и пас может отдать" - сказал Маркевич.
Напомним, что в минувшем сезоне Бражко провел за "Динамо" 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
Популярное сейчас
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Ротань назвал свой тренерский штаб в Полесье
- Будут новые лица? Стал известен тренерский штаб Ротаня в Полесье
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей
- Семья Суркисов с трофеем: Яна Суркис показала трогательное фото после триумфа Динамо