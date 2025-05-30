Пономарев заберет в ЛНЗ двух лидеров Руха

В ближайшее время ЛНЗ объявит имя нового главного тренера. Как сообщал UA-Футбол , готовить команду к старту нового сезона будет Виталий Пономарев.

Ожидается, что новый тренер планирует взять с собой в новый клуб некоторых из бывших подопечных.

Среди них, по информации ТаТоТаке, в Черкассы может переехать и голкипер "Руха" Дмитрий Ледвий, который должен усилить вратарскую линию ЛНЗ.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также в списке игроков львовского клуба, которые могут быть интересны ЛНЗ, фигурирует защитник Роман Дидык.

Напомним, что "Рух" завершил сезон на 8-м месте в УПЛ (38 очков), а ЛНЗ – на 12-м (31 балл), после чего черкасский клуб уволил главного тренера Романа Григорчука.