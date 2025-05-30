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Пономарев заберет в ЛНЗ двух лидеров Руха
Голкипера и защитника
Фото: ФК Рух
В ближайшее время ЛНЗ объявит имя нового главного тренера. Как сообщал
Ожидается, что новый тренер планирует взять с собой в новый клуб некоторых из бывших подопечных.
Среди них, по информации ТаТоТаке, в Черкассы может переехать и голкипер "Руха" Дмитрий Ледвий, который должен усилить вратарскую линию ЛНЗ.
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Также в списке игроков львовского клуба, которые могут быть интересны ЛНЗ, фигурирует защитник Роман Дидык.
Напомним, что "Рух" завершил сезон на 8-м месте в УПЛ (38 очков), а ЛНЗ – на 12-м (31 балл), после чего черкасский клуб уволил главного тренера Романа Григорчука.
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