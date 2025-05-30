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Пономарев заберет в ЛНЗ двух лидеров Руха

Премьер-лига
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Голкипера и защитника

Пономарев заберет в ЛНЗ двух лидеров Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

В ближайшее время ЛНЗ объявит имя нового главного тренера. Как сообщал UA-Футбол, готовить команду к старту нового сезона будет Виталий Пономарев.

Ожидается, что новый тренер планирует взять с собой в новый клуб некоторых из бывших подопечных.

Среди них, по информации ТаТоТаке, в Черкассы может переехать и голкипер "Руха" Дмитрий Ледвий, который должен усилить вратарскую линию ЛНЗ.

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Также в списке игроков львовского клуба, которые могут быть интересны ЛНЗ, фигурирует защитник Роман Дидык.

Напомним, что "Рух" завершил сезон на 8-м месте в УПЛ (38 очков), а ЛНЗ – на 12-м (31 балл), после чего черкасский клуб уволил главного тренера Романа Григорчука.

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Рух (Львов) Виталий Пономарь ЛНЗ (Черкассы) Роман Дидык Дмитрий Ледвий
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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