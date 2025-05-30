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После Ротаня Александрию покинул и топ-менеджер клуба
Иван Телько покинул Александрию
fco.com.ua
Спортивный директор "
Причины прекращения сотрудничества сторон не называются.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что функционер может продолжить карьеру в ЛНЗ.
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Телько стал спортивным директором "Александрии" летом 2024 года. В этой должности он сменил Александра Маркова, который перебрался в "Карпаты" на должность операционного директора. До этого Телько являлся топ-менеджером "Днепра-1".
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Источник:ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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