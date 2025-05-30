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После Ротаня Александрию покинул и топ-менеджер клуба

Премьер-лига
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Иван Телько покинул Александрию

После Ротаня Александрию покинул и топ-менеджер клуба

fco.com.ua

Новина українською

Спортивный директор "Александрии" Иван Телько покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба "горожан".

Причины прекращения сотрудничества сторон не называются.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что функционер может продолжить карьеру в ЛНЗ.

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Телько стал спортивным директором "Александрии" летом 2024 года. В этой должности он сменил Александра Маркова, который перебрался в "Карпаты" на должность операционного директора. До этого Телько являлся топ-менеджером "Днепра-1".

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ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия
Опубликовал: Михаил Черныш
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