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Вслед за Вернидубом. Ключевой форвард покинул Кривбасс

Премьер-лига
Обновлено

"Кривбасс" сменит вектор развития

Вслед за Вернидубом. Ключевой форвард покинул Кривбасс

fckryvbas.com

Новина українською

Ведущий форвард "Кривбасса" Даниэль Соса покинул криворожский клуб.

Как сообщает пресс-служба криворожцев, контракт игрока подошел к завершению и футболист становится свободным агентом.

Соса стал футболистом "Кривбасса" в мае 2023 года. Форвард сборной Нигера за это время сыграл за "красно-белых" 51 официальный матч во всех турнирах: УПЛ – 47\5, Кубок Украины – 1, Лига Европы – 1, Лига Конференций – 2.

В прошлом сезоне на его счету 29 матчей в УПЛ, 3 гола, 5 результативных передач.

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Читайте такжеВернидуб: Из Кривбасса уходят 8 игроков. Это будет совсем другой проект, тут будет борьба за выживание

Также напомним, что недавно команду покинул и главный тренер Юрий Вернидуб.

Ранее сообщалось, что "Кривбасс" сменит вектор развития и будет делать упор на собственную молодежь.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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