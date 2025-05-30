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Президент Кривбасса определился с главным претендентом на пост наставника

Премьер-лига
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И это иностранный специалист

Президент Кривбасса определился с главным претендентом на пост наставника

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц существенно сузил список потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в списке руководства клуба было порядка десятка кандидатур.

Проведя беседы с большинством из них, президент клуба склоняется к назначению на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который недавно покинул "Металлист 1925". На данный момент именно ван Леувен является основным кандидатом на позицию.

Напомним, что по итогам сезона, который "Кривбасс" завершил на пятом месте УПЛ, с командой попрощался наставник Юрий Вернидуб, который не захотел продлевать контракт с клубом.

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По словам тренера, клуб сменит вектор на развитие собственной молодежи, что должно существенно и в негативном плане сказаться на результатах команды.

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Кривбасс (Кривой Рог) Патрик ван Леувен
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
30.05.2025 в 22:12
Я ж говорю, Кривбасс ждёт борьба за выживание. Леувен не самый плохой вариант, тренер уже опытный, украинские реалии и менталитет знает.
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Комментарии 1
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Barcelinius (earthman)
30.05.2025 в 22:12
Я ж говорю, Кривбасс ждёт борьба за выживание. Леувен не самый плохой вариант, тренер уже опытный, украинские реалии и менталитет знает.
Ответить
0
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