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Президент Кривбасса определился с главным претендентом на пост наставника
И это иностранный специалист
Фото: із відкритих джерел
Президент "
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, в списке руководства клуба было порядка десятка кандидатур.
Проведя беседы с большинством из них, президент клуба склоняется к назначению на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Патрика ван Леувена, который недавно покинул "Металлист 1925". На данный момент именно ван Леувен является основным кандидатом на позицию.
Напомним, что по итогам сезона, который "Кривбасс" завершил на пятом месте УПЛ, с командой попрощался наставник Юрий Вернидуб, который не захотел продлевать контракт с клубом.
По словам тренера, клуб сменит вектор на развитие собственной молодежи, что должно существенно и в негативном плане сказаться на результатах команды.
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