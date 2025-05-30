"Сказка о золотой рыбке", - Дулуб рассказал, почему он покинул ЛНЗ

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб в эфире Youteber-каналаТаТоТаке рассказал, почему после завершения сезона 2023/24 он покинул черкасский клуб.

– Как решался вопрос, будете ли вы работать дальше?

– Сейчас для меня это совершенно непонятная ситуация. Непонятен сам процесс принятия этого решения.

– Хронология какая была?

– Хронология для меня очень простая: задача остаться в УПЛ. Все.

– Задание выполнили с запасом. (ЛНЗ финишировал 7-м в сезоне 2023/24 – прим.).

– Затем адаптировать большую группу игроков к этой команде. И где-то, наверное, в марте нам поставили задание на следующий сезон – быть в тройке. Я говорю: "Хорошо. С этим – да". В марте перед игрой с "Рухом" там, где был весь тренерский состав, нам озвучили такую ​​задачу на этот сезон.

Потом все было спокойно. Мы сыграли последнюю игру с "Ворсклой", выиграли. Нас пригласили в офис, где мы подписали бумаги, потому что нас по контракту через месяц предупредят.

Сказали: "Возможно, мы будем рассматривать другие кандидатуры, возможно, к вам вернемся. Но согласно контракту мы подписываем с вами соглашение о разрыве контракта".

– У вас был контракт до 1 июля, чемпионат закончился в конце мая, вы подписали документы о разрыве контракта и были в режиме ожидания?

– В режиме ожидания. Я был в Черкассах неделю, решал свои вопросы и вернулся в Варшаву.

– Вы понимаете, почему ЛНЗ начал поиск нового тренера?

– У меня есть такая аллегория – сказка о золотой рыбке.

– Я из этой сказки только про разбитое корыто помню.

– Потом что было?

– Что было потом?

– Старуха что попросила? Быть боярыней, потом столбовой дворянкой, потом еще что-то.

– Амбиции?

– Да. Это абсолютно нормальный процесс для клуба, который растет, для собственников, которые тратят деньги, который желают иметь результат за то, что тратят деньги. ЛНЗ, на мой взгляд, один из самых стабильных клубов сейчас: зарплата, премиальные – все день в день.

– ОК, вы ждете, и потом, как я понимаю, на связь с вами выходит спортивный директор Евгений Тарасенко, и какой-то уже другой разговор был?

– Да. Он говорит: "Мы можем вернуться к вашей кандидатуре". Я говорю: "Хорошо. Самый главный посыл – что мы готовы работать. Мы договоримся по деньгам. Если вы сделаете нам зарплату меньше, мы возьмем бонусами. Задача – в тройке? Нет вопросов – бонус".

– Вы соглашались на подписание нового контракта на старых условиях.

– Нет, у нас было на пролонгации, этот контракт закончился. Если бы не было этой подписи, что мы расторгаем с вами контракт – нет вопросов, остаемся, работаем.

– У вас там было 1+1?

– Да.

– И второй сезон – с повышением зарплаты?

– Да. Но, на мой взгляд: клуб расторг контракт – все, договариваемся снова.

– Условия, которые вы назвали для подписания уже нового контракта, были лучше, чем во 2-й сезон?

– Конечно, лучше. Я сказал, что мы договоримся. Основное – мы хотим работать, мы хотим решать эту задачу, потому что мне было интересно. 3-е место – это еврокубки. Для меня еврокубки всегда интересны.

– Какая была реакция со стороны Тарасенко?

– "Хорошо, мы пообщаемся". Потом, через день-два-три, перезвонили, сказали: "Мы решили взять другого тренера". – "Нет вопросов".

– Я слышал, что в этом разговоре от вас была следующая фраза: "Я считаю, и это европейская практика, что тренер не может получать меньше, чем самый дорогой игрок клуба".

– Я до сих пор так считаю. Потому что ты не можешь управлять игроками с разным уровнем зарплат, имея зарплату ниже чем у наименее оплачиваемого.

– Но вы так отработали почти сезон, я правильно понимаю?

– Мы отработали весь сезон. Мы договорились вот здесь (показывает пальцам "посередине" – прим.), потому что мне был интересен этот проект. Хотя когда я ехал в ЛНЗ, я даже не знал, что такое Черкассы. А потом у меня все поменялось за 2 дня. Я пришел: набережная, Днепр – то же, что и там, где я родился.

– Вам не кажется, что эта фраза немножечко была роковой?

– Может, немножечко и роковая. Как преподнести эту фразу? Первое, что я сказал: "Самое главное – мы договоримся. Мы хотим работать – сделайте нам предложение. Мы сядем и будем все это обдумывать. Где-то плюс на минус – чтобы мы понимали, за что мы работаем".