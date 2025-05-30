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"Сложилось так, как сложилось", - тренер Зари подвел итоги сезона

Премьер-лига
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Слово Младену Бартуловичу

"Сложилось так, как сложилось", - тренер Зари подвел итоги сезона

Фото: Зоря

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал победу над "Карпатами" (3:1) в матче 30 тура УПЛ и подытожил результаты сезона.

– Младен, после непростых матчей с "Шахтером" (0:0) и "Полесьем" (0:1) "Зарю" ожидал выезд во Львов на матч с "Карпатами". Вы победили в выездной встрече со счетом 1:3! Оцените этот результат.

– В заключительном поединке сезона с "Карпатами", считаю, очень хороший результат для нас получился. Мы закончили сезон на мажорной ноте и на позитиве. Все были очень довольны этой победой и что добились трех очков.

– По итогам матча с "Карпатами" вас признали лучшим тренером 30 тура УПЛ. Приятно получить такое признание в заключительном туре чемпионата? Так сказать, на мажорной ноте завершили вы и команда сезон.

– Да, конечно, мне приятно, что получил такое признание. Но это заслуга команды и то, что они все выполняли и делали на футбольном поле для того, чтобы мы победили в этой игре и завершили сезон на мажорной ноте. Спасибо им большое за такую игру

– Сразу 4 игрока "Зари" Джордан, Мичин, Слесарь и Будковский вошли в символическую сборную 30 тура УПЛ. Молодцы парни?

– Конечно, молодцы. Я считаю, что все ребята сыграли очень хорошо. И еще некоторые ребята заслуживали быть в символической сборной тура. Все молодцы, конечно.

– "Заря" финишировала седьмой в УПЛ. Как оцените такой результат?

– Конечно же, была возможность финишировать выше в турнирной таблице. И должны были финишировать выше. Хотелось до конца бороться за еврокубковые места, потому что мы показали, что можем бороться с этими командами. Но сложилось так, как сложилось. В некоторых матчах потеряли очки, которые не должны были терять. И в итоге такой результат получился.

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– Что после матча с "Карпатами" вы основное сказали команде?

– Поблагодарил команду за игру и в принципе за весь сезон, за их отношение. Считаю, что было очень много хороших игр. Пожелаю им хорошо отдохнуть и подготовиться к новому сезону со свежими мыслями!

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
http://sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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