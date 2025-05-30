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"Играл типа фантазиста", - Милевский назвал своего лучшего тренера в Динамо

Премьер-лига
Обновлено
"Играл типа фантазиста", - Милевский назвал своего лучшего тренера в Динамо

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский выделил одного из нескольких экс-тренеров столичного клуба, которому он искренне признателен. Речь об Анатолии Демяненко.

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"О Васильевиче только хорошие слова могу сказать, потому что при нем я начал играть на позиции не чистого нападающего, а, пожалуй, на любимой своей позиции – нападающего в оттяжке, как "десятка", типа фантазиста, который может быть и в центре, и в штрафной площади, в любом месте, но не чисто центральный нападающий.

Поэтому к Васильевичу – с большим уважением. Недавно виделись – вспоминали истории, которые были", – сказал Милевский в эфире своего Телеграм-канала.

Напомним, что Демьяненко тренировал киевское "Динамо" с 2005 по 2007 годы.

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Артем Милевский Анатолий Демьяненко Динамо (Киев)
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