"Играл типа фантазиста", - Милевский назвал своего лучшего тренера в Динамо

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский выделил одного из нескольких экс-тренеров столичного клуба, которому он искренне признателен. Речь об Анатолии Демяненко.

"О Васильевиче только хорошие слова могу сказать, потому что при нем я начал играть на позиции не чистого нападающего, а, пожалуй, на любимой своей позиции – нападающего в оттяжке, как "десятка", типа фантазиста, который может быть и в центре, и в штрафной площади, в любом месте, но не чисто центральный нападающий.

Поэтому к Васильевичу – с большим уважением. Недавно виделись – вспоминали истории, которые были", – сказал Милевский в эфире своего Телеграм-канала.