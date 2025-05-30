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"Играл типа фантазиста", - Милевский назвал своего лучшего тренера в Динамо
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский выделил одного из нескольких экс-тренеров столичного клуба, которому он искренне признателен. Речь об Анатолии Демяненко.
"О Васильевиче только хорошие слова могу сказать, потому что при нем я начал играть на позиции не чистого нападающего, а, пожалуй, на любимой своей позиции – нападающего в оттяжке, как "десятка", типа фантазиста, который может быть и в центре, и в штрафной площади, в любом месте, но не чисто центральный нападающий.
Поэтому к Васильевичу – с большим уважением. Недавно виделись – вспоминали истории, которые были", – сказал Милевский в эфире своего Телеграм-канала.
Напомним, что Демьяненко тренировал киевское "Динамо" с 2005 по 2007 годы.
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