Сергей Кравченко – о задержках зарплат в Александрии: Не было ни одного случая, когда какой-нибудь футболист жаловался

Бывший тренер “Александрии” Сергей Кравченко рассказал о задержках зарплат во время пребывания в клубе

“ – В прессе была информация о задержках зарплат в клубе. Насколько это было критически и как в такой ситуации удавалось держать команду мотивированной?

– Это было, да. Но это реалии нашего футбола. Наверное, оно влияет. Хотя если посмотреть на наши результаты – то, значит, не так уж влияет.

Здесь главное отношение игроков. Это их награда. Они играли не только за деньги. Конечно, разговоры были, мы их настраивали. Если кого-то не устраивает задержка, скажите, что не можете тренироваться на 100%, потому что не платят зарплату. Мы это говорили, но не было ни одного случая, когда какой-нибудь футболист жаловался.

И зная наших руководителей – все будет. Немного с опозданием, но будет. Годы показали, что они не обманут и не выплатят. Такое время живем, война. Мы занимаемся любимым делом, нам платят деньги. Потому, думаю, можно потерпеть. У многих людей ситуации намного сложнее, так что нечего говорить.

У нас подобрался коллектив, у которого была одна общая идея. В принципе, потому мы и добились такого результата. Прежде всего, ты в каждом матче и на каждой тренировке должен подтверждать свое имя. А уже потом эмблема, тренер, женщина, деньги, еще что-то”, – сказал Кравченко.