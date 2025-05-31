Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арендованный голкипер Александрии Ермаков рассказал, от чего зависит его будущее
Пока считает себя игроком израильского клуба
Фото: Instagram
Лучший голкипер УПЛ сезона 2024/25, арендованный у Маккаби (Хайфа) вратарь “Александрии” Георгий Ермаков рассказал о потенциальных векторах продолжения своей карьеры.
“ – Не было желания остаться в "Александрии" или другом клубе УПЛ?
– У меня есть действующий контракт, поэтому если какой-то клуб имеет заинтересованность, то он должен общаться со мной и клубом. Это первоочередной процесс, который должен происходить.
– Трудно поверить, что после столь яркого и надежного сезона у вас не было предложений.
– Желание и намерение – это разные вещи. Здесь ничего не могу более подробно сказать.
– Никаких переговоров и трансферных запросов не было?
– Возможно, и были, но сейчас я игрок “Маккаби” (Хайфа).
– В свое время вы находились в системе “Шахтера”. Сейчас хотели бы попробовать свои силы в донецком клубе? Что доказать “горнякам”?
– Такого, чтобы кому-то и что-нибудь доказать, у меня нет. Я сосредоточен на себе и своей игре, своем развитии. Я понимаю величину и амбициозность клуба “Шахтер”. Будь у меня приглашение, то точно его рассматривал бы.
– Если бы предложили перейти в "Динамо", то тоже рассматривали бы?
– Конечно.
– Сейчас вы с молодежной сборной, а потом в Украину или Израиль поедете?
– Это будет зависеть от того, как далеко мы пройдем на Евро”, – сказал Ермаков.
В текущем сезоне вратарь провел все 30 матчей в составе "Александрии" в УПЛ. На его счету 15 сухих поединков – самое большое количество голкиперов чемпионата.
С августа прошлого года Ермаков выступал на правах аренды из “Маккаби” (Хайфа). Контракт украинца с израильским клубом действует до лета 2027 года.
Популярное сейчас
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Пари Сен-Жермен - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 31.05.2025
- 1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО