Арендованный голкипер Александрии Ермаков рассказал, от чего зависит его будущее

Лучший голкипер УПЛ сезона 2024/25, арендованный у Маккаби (Хайфа) вратарь “Александрии” Георгий Ермаков рассказал о потенциальных векторах продолжения своей карьеры.

“ – Не было желания остаться в "Александрии" или другом клубе УПЛ?

– У меня есть действующий контракт, поэтому если какой-то клуб имеет заинтересованность, то он должен общаться со мной и клубом. Это первоочередной процесс, который должен происходить.

– Трудно поверить, что после столь яркого и надежного сезона у вас не было предложений.

– Желание и намерение – это разные вещи. Здесь ничего не могу более подробно сказать.

– Никаких переговоров и трансферных запросов не было?

– Возможно, и были, но сейчас я игрок “Маккаби” (Хайфа).

– В свое время вы находились в системе “Шахтера”. Сейчас хотели бы попробовать свои силы в донецком клубе? Что доказать “горнякам‎”?

– Такого, чтобы кому-то и что-нибудь доказать, у меня нет. Я сосредоточен на себе и своей игре, своем развитии. Я понимаю величину и амбициозность клуба “Шахтер”. Будь у меня приглашение, то точно его рассматривал бы.

– Если бы предложили перейти в "Динамо", то тоже рассматривали бы?

– Конечно.

– Сейчас вы с молодежной сборной, а потом в Украину или Израиль поедете?

– Это будет зависеть от того, как далеко мы пройдем на Евро”, – сказал Ермаков.