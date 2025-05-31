  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Арендованный голкипер Александрии Ермаков рассказал, от чего зависит его будущее

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арендованный голкипер Александрии Ермаков рассказал, от чего зависит его будущее

Премьер-лига

Пока считает себя игроком израильского клуба

Арендованный голкипер Александрии Ермаков рассказал, от чего зависит его будущее

Фото: Instagram

Новина українською

Лучший голкипер УПЛ сезона 2024/25, арендованный у Маккаби (Хайфа) вратарь “Александрии” Георгий Ермаков рассказал о потенциальных векторах продолжения своей карьеры.

– Не было желания остаться в "Александрии" или другом клубе УПЛ?

– У меня есть действующий контракт, поэтому если какой-то клуб имеет заинтересованность, то он должен общаться со мной и клубом. Это первоочередной процесс, который должен происходить.

– Трудно поверить, что после столь яркого и надежного сезона у вас не было предложений.

– Желание и намерение – это разные вещи. Здесь ничего не могу более подробно сказать.

– Никаких переговоров и трансферных запросов не было?

– Возможно, и были, но сейчас я игрок “Маккаби” (Хайфа).

– В свое время вы находились в системе “Шахтера”. Сейчас хотели бы попробовать свои силы в донецком клубе? Что доказать “горнякам‎”?

– Такого, чтобы кому-то и что-нибудь доказать, у меня нет. Я сосредоточен на себе и своей игре, своем развитии. Я понимаю величину и амбициозность клуба “Шахтер”. Будь у меня приглашение, то точно его рассматривал бы.

– Если бы предложили перейти в "Динамо", то тоже рассматривали бы?

– Конечно.

– Сейчас вы с молодежной сборной, а потом в Украину или Израиль поедете?

– Это будет зависеть от того, как далеко мы пройдем на Евро”, – сказал Ермаков.

В текущем сезоне вратарь провел все 30 матчей в составе "Александрии" в УПЛ. На его счету 15 сухих поединков – самое большое количество голкиперов чемпионата.

С августа прошлого года Ермаков выступал на правах аренды из “Маккаби” (Хайфа). Контракт украинца с израильским клубом действует до лета 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Был интерес со стороны Динамо и Полесья. Карпаты продвигаются в переговорах по выкупу вингера, - Источник
yellow-arrow
"Криворожане - вы наш главный 12-й игрок". Кривбасс поздравил Кривой Рог с Днем города. Видео
yellow-arrow
Защитник Колоса уйдет из клуба - Источник
ФК Александрия Георгий Ермаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости