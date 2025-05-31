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Защитник Колоса уйдет из клуба - Источник
Его выбор
Защитник "Колоса" уйдет из клуба.
По информации инсайдера и журналиста Дмитрия Венкова, Владислав Емец уйдет из ковалевского клуба.
"27-летний фулбек сейчас восстанавливается от травмы и параллельно ищет команду", - написал источник.
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Емец присоединился к ковалевской команде в июле 2022 года и провел 47 матчей. В сентябре 2024 года попал в заявку на сезон в «Колос-2», которая играет во Второй Лиге, но в матчах не играл.
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Источник:Dmytro Vienkov
Опубликовал: Владислав Прийменко
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