"Криворожане - вы наш главный 12-й игрок". Кривбасс поздравил Кривой Рог с Днем города. Видео

"Кривбасс" поздравил Кривой Рог с Днем города.

Кривому Рогу сегодня исполнилось 250 лет. Клуб поздравил с праздником и поблагодарил всех, кто ежедневно работает ради будущего: врачам, учителям, шахтерам и волонтерам.

"Сегодня стальному сердцу Украины исполняется 250 лет. Город силы, труда, несокрушимости и футбольной страсти. Кривой Рог - это не просто точка на карте. Это дом. Это дух. Это характер. Именно здесь формируется боевая мощь нашей команды, именно отсюда мы черпаем вдохновение для побед", - написал клуб.

Игроки поблагодарили защитников и жителей города.

"Отдельный щит - наша игра. Ваша защита - наша свобода. Криворожане - вы наш главный 12-й игрок. Без вас стадион - просто поле", - сказали игроки.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что по итогам сезона, "Кривбасс" занял пятое место в турнирной таблице.