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"Криворожане - вы наш главный 12-й игрок". Кривбасс поздравил Кривой Рог с Днем города. Видео

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"Криворожане - вы наш главный 12-й игрок". Кривбасс поздравил Кривой Рог с Днем города. Видео

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" поздравил Кривой Рог с Днем города.

Кривому Рогу сегодня исполнилось 250 лет. Клуб поздравил с праздником и поблагодарил всех, кто ежедневно работает ради будущего: врачам, учителям, шахтерам и волонтерам.

"Сегодня стальному сердцу Украины исполняется 250 лет. Город силы, труда, несокрушимости и футбольной страсти.

Кривой Рог - это не просто точка на карте. Это дом. Это дух. Это характер. Именно здесь формируется боевая мощь нашей команды, именно отсюда мы черпаем вдохновение для побед", - написал клуб.

Игроки поблагодарили защитников и жителей города.

"Отдельный щит - наша игра. Ваша защита - наша свобода. Криворожане - вы наш главный 12-й игрок. Без вас стадион - просто поле", - сказали игроки.

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Напомним, что по итогам сезона, "Кривбасс" занял пятое место в турнирной таблице.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Владислав Прийменко
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