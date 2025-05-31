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"Криворожане - вы наш главный 12-й игрок". Кривбасс поздравил Кривой Рог с Днем города. Видео
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Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" поздравил Кривой Рог с Днем города.
Кривому Рогу сегодня исполнилось 250 лет. Клуб поздравил с праздником и поблагодарил всех, кто ежедневно работает ради будущего: врачам, учителям, шахтерам и волонтерам.
"Сегодня стальному сердцу Украины исполняется 250 лет. Город силы, труда, несокрушимости и футбольной страсти.
Кривой Рог - это не просто точка на карте. Это дом. Это дух. Это характер. Именно здесь формируется боевая мощь нашей команды, именно отсюда мы черпаем вдохновение для побед", - написал клуб.
Игроки поблагодарили защитников и жителей города.
"Отдельный щит - наша игра. Ваша защита - наша свобода. Криворожане - вы наш главный 12-й игрок. Без вас стадион - просто поле", - сказали игроки.
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Напомним, что по итогам сезона, "Кривбасс" занял пятое место в турнирной таблице.
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