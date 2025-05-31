Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Был интерес со стороны Динамо и Полесья. Карпаты продвигаются в переговорах по выкупу вингера, - Источник
Приятные новости
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" продвигаются в переговорах по выкупу вингера.
По информации Telegram-канала Inside UPL, львовский клуб хочет оставить Бруниньо и активно работает над этим. Переговоры находятся в продвинутой стадии, игрок тоже хочет остаться в "Карпатах".
"Несмотря на то, что права на футболиста принадлежат "Атлетико Минейро", переговоры о полноценном трансфере уже находятся в продвинутой стадии.
Сам Бруниньо не против остаться во Львове, где его все устраивает, поэтому торможения процесса с его стороны не ожидается", - написал источник.
Сумма выкупа составляет 1 млн евро. Инсайдер говорит, что интерес к вингеру зимой проявляли "Динамо" и "Полесье".
"К слову, зимой интерес к игроку проявляли "Динамо" и "Полесье", а сам "Атлетико Минейро", который еще год назад не видел в нем перспектив, тоже начал внимательно следить за прогрессом вингера", - сообщили на канале.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Бруниньо провел 25 матчей за "Карпаты" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и оформил 3 голевые передачи.
Популярное сейчас
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Пари Сен-Жермен - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 31.05.2025
- 1+1 от Зубкова, успех женской сборной Украины и новый тренер для Довбика? Главные новости за 30 мая
- Серебряный призер УПЛ нашел замену главному тренеру, - Источник
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Бывший звездный футболист засветился с новой избранницей