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Был интерес со стороны Динамо и Полесья. Карпаты продвигаются в переговорах по выкупу вингера, - Источник

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Был интерес со стороны Динамо и Полесья. Карпаты продвигаются в переговорах по выкупу вингера, - Источник

fckarpaty.org.ua

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"Карпаты" продвигаются в переговорах по выкупу вингера.

По информации Telegram-канала Inside UPL, львовский клуб хочет оставить Бруниньо и активно работает над этим. Переговоры находятся в продвинутой стадии, игрок тоже хочет остаться в "Карпатах".

"Несмотря на то, что права на футболиста принадлежат "Атлетико Минейро", переговоры о полноценном трансфере уже находятся в продвинутой стадии.

Сам Бруниньо не против остаться во Львове, где его все устраивает, поэтому торможения процесса с его стороны не ожидается", - написал источник.

Сумма выкупа составляет 1 млн евро. Инсайдер говорит, что интерес к вингеру зимой проявляли "Динамо" и "Полесье".

"К слову, зимой интерес к игроку проявляли "Динамо" и "Полесье", а сам "Атлетико Минейро", который еще год назад не видел в нем перспектив, тоже начал внимательно следить за прогрессом вингера", - сообщили на канале.

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В этом сезоне Бруниньо провел 25 матчей за "Карпаты" во всех турнирах, в которых забил 8 голов и оформил 3 голевые передачи.

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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Владислав Прийменко
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