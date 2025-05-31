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Ермаков: У Ротаня есть выдержка по поводу своей идеи

Премьер-лига

Хотя и первый сезон был не слишком удачным

Ермаков: У Ротаня есть выдержка по поводу своей идеи

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Арендованный в “Маккаби” (Хайфа) голкипер “Александрии” Георгий Ермаков прокомментировал прошлый сезон команды в УПЛ.

– Раскройте секрет, как вашей команде удалось опередить “Шахтер” и вообще показать такой результат?

– Это труд всей команды, всего клуба на результат. Чемпионат Украины – это длинная дистанция и, если бы мы не демонстрировали дисциплину в течение всего сезона УПЛ, этого результата бы не было. Также это подбор исполнителей, качественная тренерская мысль и четкий перенос ее на футбольное поле.

– Накануне беседы стало известно, что Руслан Ротань покинул "Александрию", а затем он возглавил "Полесье". Знали об этом?

– Нет, я так же как и все увидел этот пост в Инстаграме. Думаю, все, кто интересуется футболом, понимали, что есть какая-то неопределенность и у Руслана Петровича истекает контракт. А о завершении сотрудничества я узнал из Интернета.

– Можно сказать, что Руслан Ротань – это главный залог успеха “Александрии” в этом сезоне?

– Как Руслан Петрович говорит, успех ФК “Александрия” в том, что это единственный механизм. То есть без его идей не было бы нашей игры, а без нас – не было бы воплощения его идей на поле, а без людей, работающих в клубе, не было бы всего остального. Здесь нельзя выделять одного игрока или тренера. Это результат работы всего клуба как единого механизма.

– Какая самая сильная черта Ротаня?

– У него есть выдержка по поводу своей идеи. В первом сезоне не все складывалось так, если бы всем хотелось. Руслан Петрович проявил выдержку, следовал своей идее, он какие-то требования изменил. Это показывает его адаптивность к новым ситуациям в футболе”, – сказал Ермаков.

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Руслан Ротань ФК Александрия Георгий Ермаков
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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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