Эффект нового тренера. Полесье заинтересовалось двумя игроками Александрии, - Источник

"Полесье" заинтересовалось двумя игроками "Александрии".

По информации Telegram-канала Inside UPL, житомирский клуб заинтересовался Георгием Ермаковым и Александром Мартынюком.

Ермаков - голкипер, который играет за "Александрию" на правах аренды из "Маккаби Хайфа", но за израильский клуб не играл. Интерес проявляют "Лудогорец" и несколько других клубов.

""Маккаби" заплатили за него 100 тысяч евро. Если "Полесье" будет проявлять большую заинтересованность к вратарю, то "Маккаби", вероятно, не будет против его отпустить, но сумма может быть довольно приличной - все же речь об игроке молодежной сборной Украины", - сообщил источник.

На флангового защитника Мартынюка тоже есть спрос. Им интересуется харьковский "Металлист 1925", который хочет видеть его вместе с Калюжным. Сейчас в гонку вступает "Полесье".

Инсайдер сообщает, что это связано с участием "Полесья" в еврокубках.

"Волки сейчас активно начали работать с прицелом на еврокубки, и кроме этих интересов, также рассматривают двух легионеров, о которых мы расскажем чуть позже", - написал источник.

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Напомним, что по итогам сезона 2024/25, "Полесье" заняло четвертое место и попало во второй квалификационный раунд Лиги Конференций.