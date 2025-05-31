Сергей Кравченко: Руководство Александрии дало нам время, мы благодарим их за это

Тренер "Александрии" Сергей Кравченко прокомментировал развитие команды под руководством штаба Руслана Ротаня.

В общем, требования и наше видение футбола не изменились. Просто прошла адаптация, а также игроки стали почаще принимать правильные решения. Ты даешь идею – они все делают на поле. И когда появились 4-5 хороших футболистов с опытом, то мы стали лучше и, возможно, где-то немного прагматичнее выглядели. Говорят, что мы начали играть вертикально, еще что-то нет. Играем так же, но как футболисты понимают игру и как принимают решение – в этом немного “Александрия” изменилась", – сказал Кравченко.

Да, мы при этом эволюционируем и становимся более опытными. Условно говоря, мой тренерский опыт в начале был на нуле, несмотря на то, что во время игровой карьеры я уже все анализировал и готовился к тренерству, я это люблю. Однако опыта все же не было. У Петровича был опыт в сборной, но сборная и клуб – это разные вещи. Этот опыт ты обретаешь с ошибками, со временем.

"Очень много мнений. Бывало, попадаешь на слова экспертов, болельщиков, журналистов, когда пошел результат с первого тура. Стали говорить, что мы играем в другой футбол, чем тот, который был в начале. Ну совсем нет. Потому что мы внутри все это знаем: наши принципы и наши требования остаются такими же.

Также специалист отметил, что тренерский штаб не отошел от первоочередных идей построения рисунка игры, однако параллельно развивал его.

"Мы довольны тем, что тот футбол, в который мы раньше верили даже при отсутствии результата – в этом сезоне все-таки дал результат. Мы ничего не меняли, не шарахались, просто работали. Нам дали время, очень благодарны за это руководству.

Всегда было заметно, что мы играем во что-то свое. Можно проанализировать каждый период. Первые полгода – это плохо, не стыдно так говорить. Мы пришли, когда команда боролась за еврокубки – должны были выходить, но не удалось. Это 100% наша вина. У нас не было опыта, случались ошибки. Не выполнили задание, некого другого винить.

Следующие полгода – мы потеряли 11 игроков. Это, по сути, пол команды ведущих игроков: Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Бондаренко и другие. Тогда все начали заново, плюс произошла оптимизация бюджета из-за потери еврокубков, он уменьшился в 2-2,5 раза. Если посмотрите на склад в те полгода, то мы были там, где и должны быть – чуть ли не за выживание боролись. Сильно расстраивались, работали день и ночь. Команда была очень молодой. Проблема в чем: пришли игроки либо без опыта, либо после травм, нуждавшихся в наборе формы. И лидер Бабогла потеряли в конце трансферного окна. Однако мы продолжали гнуть свою линию.

Этот первый год – он неудачен. Однако затем зимой 2024-го на собрании приняли физическую форму, что стало предпосылкой для следующих успешных 18 месяцев. Сегодня никто не помнит, как мы боролись за выживание, а в итоге заняли восьмое место с этим составом в сезоне 2023/24. И во втором круге мы никому не проиграли по ударам, а по хG уступили только "Динамо". Не хватало форта и мастерства, но этот период был очень полезен в плане становления команды.

Летом 2024 года приходят опытные 5-6 позиций – и сразу даем результат. Журналисты говорят "ой, но они работают уже три года". Да, руководство дало время, мы благодарим их за это. Каждой команде нужно время. Только не надо говорить, что на строительство ушли все 2,5 года. Это моя оценка”, – отметил Кравченко.