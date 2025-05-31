Лидер Александрии рассказал, как ему удалось забить 6 голов за последний месяц

Албанский нападающий "Александрии" Теди Цара подытожил для себя текущий сезон и высказался на тему будущих выступлений в Лиге конференций.

- Как оценишь свою игру за "Александрию"? Удалось ли сделать то, что хотел?

- Я думаю, что все прошло почти так, как я себе представлял, и я счастлив из-за этого.

- Ты забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Интересно, что 6 голов ты забил в течение месяца с 18 апреля по 18 мая. Это отрезок игры, о котором можно мечтать?

- Я считаю, что и в предыдущих матчах играл хорошо, но мне не хватало гола. Когда я забил свой первый гол, почувствовал облегчение и уверенность, что могу забивать больше.

- В матчах с "Вересом" и "Ворсклой" ты оформил дубли. Таким образом, тебя можно считать мастером дублей. В "Партизане" ты часто делал дубли?

- Я забивал и за "Партизан", но эти голы за "Александрию" принесли мне больше удовольствия.

- Как ты охарактеризуешь Руслана Ротаня? Какие положительные стороны выделишь в нем?

- Это тренер, который требует максимум в каждом матче. Он заставляет игроков оставаться с твердой позицией, а стиль игры был для меня очень благоприятным.

- Какие у тебя ожидания от еврокубков? "Александрия" может выйти в групповой раунд еврокубков?

- Я думаю, что с той командой, которая у нас есть, и с успехом мы можем попасть в групповой этап еврокубков.

- Против каких команд и на каких стадионах ты хочешь сыграть в Лиге конференций?

- У меня нет желания сыграть просто один матч где-то на определенном стадионе. Я хочу идти, чтобы побеждать и проходить дальше этапами - тогда я чувствую удовольствие.