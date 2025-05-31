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Ворскла – Кудровка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча плей-офф за право участия в УПЛ

Премьер-лига

Ворскла - Кудровка: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.06.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ворскла – Кудровка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию второго матча плей-офф за право участия в УПЛ

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Ворскла" победила в первом поединке, но пропущенный на последних минутах гол не дает полтавчанам расслабляться. "Кудровка" во втором тайме создала несколько голевых моментов и могла рассчитывать даже на ничью.

"Ворскла" продолжает оставаться фаворитом, но "Кудровка" во втором тайме первого матча показала, что списывать ее со счетов рано.

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Поединок плей-офф за право участия в УПЛ сезона 2025/2026 "Ворскла" - "Кудровка" состоится в воскресенье, 1 июня 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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