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Кучер встретился с руководством Черноморца. Известно, что решили
Все спокойно
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер "Черноморца" Александр Кучер после завершения сезона провел разговор с руководством. Напомним, команда заняла последнее место в УПЛ и вылетела в Первую лигу.
По информации Sport.ua, Кучер продолжит работу в Одессе еще один год. Первую тренировку после отпуска команда проведет 16-го июня. Будет сыгран ряд спаррингов, один из которых, традиционно, состоится с "Реал Фармой".
В последних матчах сезона "Черноморец" победил "Ворсклу" (2:1), а также сыграл вничью с "Динамо“ (1:1) и "Александрией" (0:0). Однако эти результаты не позволили покинуть последнюю строчку таблицы.
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