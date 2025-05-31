Металлист 1925 - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Ответный матч противостояния в рамках плей-офф за право выступать в элите украинского футбола - между командами Александра Чижова и Виталия Первака. Минимальную победу в первой игре харьковчанам принесло индивидуальное мастерство бразильца Ари.

Эта встреча также пройдет на номинально домашнем для обоих коллективов стадионе - "Арене Левого Берега". И будет лишь 3-й официальной в истории этих клубов.

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Второй матч плей-офф за право выступать в УПЛ "Металлист 1925" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 1 июня 2025 года, в 15:30 . Встреча пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Металлист 1925 - Левый Берег Смотреть трансляцию