Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье
Тренировочный сбор и селекция
zarya-lugansk.com
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович поделился планами команды после выхода из отпуска. Этот сезон УПЛ луганчане завершили на 7-м месте.
- Какие у "Зари" ближайшие планы? Каким будет межсезонье команды?
- У нас начался отпуск. Собираемся мы 20 июня в Киеве. И уже через несколько дней планируем выезд в Словению и там провести примерно месяц. У нас запланировано примерно семь спаррингов. В том году мы уже были там. В Словении созданы очень хорошие условия для работы. Также там были хорошие спарринги.
- Может, если правильно провести селекцию и сделать правильный выбор на футболистов, получится в следующем сезоне с "Зарей" удивить всех, как это сделал Ротань с "Александрией"?
- Трудно сказать, можно ли повторить такой результат. Но то, что нужно правильную селекцию сделать и усилиться - это однозначно. Мы имеем костяк команды. Но в любом случае нужно усилиться и создать конкуренцию для ребят. Тогда будет прогресс у ребят и возможность иметь больше вариаций во время игры делать замены.
- Какой матч этого сезона вам понравился больше всего? Какой матч "Зари" в этом сезоне можно взять за пример с акцентом на подготовку уже к новому сезону?
- Было много хороших матчей у нас. И с "Шахтером", и с "Динамо". С теми же "ЛНЗ", с "Рухом". Во втором круге этот победный матч с "Карпатами". Этот поединок - хороший пример того, как нужно работать в следующем сезоне!
Популярное сейчас
- Эффект нового тренера. Полесье заинтересовалось двумя игроками Александрии, - Источник
- Его величество – финал Лиги Чемпионов. Что нужно знать о финальной игре ПСЖ против Интера
- Пари Сен-Жермен - Интер. Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 31.05.2025
- Все кончено? Ротань принял окончательное решение о своем будущем в Александрии
- Футболист львовских Карпат сыграл сказочную свадьбу у воды — настоящий праздник любви и красоты
- Защитник Динамо подарил своей девушке косметологическую клинику. ФОТО