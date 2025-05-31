Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович поделился планами команды после выхода из отпуска. Этот сезон УПЛ луганчане завершили на 7-м месте.

- Какие у "Зари" ближайшие планы? Каким будет межсезонье команды?

- У нас начался отпуск. Собираемся мы 20 июня в Киеве. И уже через несколько дней планируем выезд в Словению и там провести примерно месяц. У нас запланировано примерно семь спаррингов. В том году мы уже были там. В Словении созданы очень хорошие условия для работы. Также там были хорошие спарринги.

- Может, если правильно провести селекцию и сделать правильный выбор на футболистов, получится в следующем сезоне с "Зарей" удивить всех, как это сделал Ротань с "Александрией"?

- Трудно сказать, можно ли повторить такой результат. Но то, что нужно правильную селекцию сделать и усилиться - это однозначно. Мы имеем костяк команды. Но в любом случае нужно усилиться и создать конкуренцию для ребят. Тогда будет прогресс у ребят и возможность иметь больше вариаций во время игры делать замены.

- Какой матч этого сезона вам понравился больше всего? Какой матч "Зари" в этом сезоне можно взять за пример с акцентом на подготовку уже к новому сезону?

- Было много хороших матчей у нас. И с "Шахтером", и с "Динамо". С теми же "ЛНЗ", с "Рухом". Во втором круге этот победный матч с "Карпатами". Этот поединок - хороший пример того, как нужно работать в следующем сезоне!