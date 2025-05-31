  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье

Премьер-лига
Обновлено

Тренировочный сбор и селекция

Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович поделился планами команды после выхода из отпуска. Этот сезон УПЛ луганчане завершили на 7-м месте.

- Какие у "Зари" ближайшие планы? Каким будет межсезонье команды?

- У нас начался отпуск. Собираемся мы 20 июня в Киеве. И уже через несколько дней планируем выезд в Словению и там провести примерно месяц. У нас запланировано примерно семь спаррингов. В том году мы уже были там. В Словении созданы очень хорошие условия для работы. Также там были хорошие спарринги.

- Может, если правильно провести селекцию и сделать правильный выбор на футболистов, получится в следующем сезоне с "Зарей" удивить всех, как это сделал Ротань с "Александрией"?

- Трудно сказать, можно ли повторить такой результат. Но то, что нужно правильную селекцию сделать и усилиться - это однозначно. Мы имеем костяк команды. Но в любом случае нужно усилиться и создать конкуренцию для ребят. Тогда будет прогресс у ребят и возможность иметь больше вариаций во время игры делать замены.

- Какой матч этого сезона вам понравился больше всего? Какой матч "Зари" в этом сезоне можно взять за пример с акцентом на подготовку уже к новому сезону?

- Было много хороших матчей у нас. И с "Шахтером", и с "Динамо". С теми же "ЛНЗ", с "Рухом". Во втором круге этот победный матч с "Карпатами". Этот поединок - хороший пример того, как нужно работать в следующем сезоне!

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Кудровка. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 01.06.2025
yellow-arrow
"891 день": Ротань попрощался с Александрией
yellow-arrow
Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая
Заря (Луганск) Младен Бартулович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости