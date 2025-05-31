  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая

Премьер-лига

Голосование

Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая

Фото - ФК Карпати / автор невідомий

Новина українською

Украинская Премьер-Лига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока месяца в Чемпионате.

Квартеты номинантов определили комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ. В 40 анкетах были названы фамилии 7-ми тренеров и 18-ти футболистов.

Претеденты на звание лучшего тренера мая:

  • Руслан Костышин ("Колос"),
  • Александр Максимов ("Полесье"),
  • Руслан Ротань ("Александрия"),
  • Сергей Шищенко ("Оболонь").

Претенденты номинации Лучший игрок мая:

  • Факундо Батиста ("Полесье"),
  • Артем Бондаренко ("Шахтер"),
  • Теди Цара ("Александрия"),
  • Амбросий Чачуа ("Карпаты").
По теме
yellow-arrow
Ворскла – Кудровка. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 01.06.2025
yellow-arrow
"891 день": Ротань попрощался с Александрией
yellow-arrow
Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье
УПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости