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Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая
Голосование
Фото - ФК Карпати / автор невідомий
Украинская Премьер-Лига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока месяца в Чемпионате.
Квартеты номинантов определили комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ. В 40 анкетах были названы фамилии 7-ми тренеров и 18-ти футболистов.
Претеденты на звание лучшего тренера мая:
- Руслан Костышин ("Колос"),
- Александр Максимов ("Полесье"),
- Руслан Ротань ("Александрия"),
- Сергей Шищенко ("Оболонь").
Претенденты номинации Лучший игрок мая:
- Факундо Батиста ("Полесье"),
- Артем Бондаренко ("Шахтер"),
- Теди Цара ("Александрия"),
- Амбросий Чачуа ("Карпаты").
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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