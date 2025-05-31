Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая

Украинская Премьер-Лига проводит голосование для определения лучших тренера и игрока месяца в Чемпионате.

Квартеты номинантов определили комментаторы и эксперты УПЛ ТВ, а также представители СМИ. В 40 анкетах были названы фамилии 7-ми тренеров и 18-ти футболистов.

Претеденты на звание лучшего тренера мая:

Руслан Костышин ("Колос"),

Александр Максимов ("Полесье"),

Руслан Ротань ("Александрия"),

Сергей Шищенко ("Оболонь").

Претенденты номинации Лучший игрок мая: