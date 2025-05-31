  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "891 день": Ротань попрощался с Александрией

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"891 день": Ротань попрощался с Александрией

Премьер-лига
Обновлено

Тренер опубликовал сообщение

"891 день": Ротань попрощался с Александрией

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бывший главный тренер "Александрии" Руслан Ротань опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поблагодарил клуб за пройденный период.

"Два с половиной года. 891 день. 81 матч. Вы навсегда останетесь для меня первой тренерской любовью на клубном уровне. Мы создали невероятный коллектив. Создали все вместе - начиная с президента клуба, который был всегда рядом и делал в это сложное время все от себя зависящее, чтобы команда чувствовала себя комфортно!

Я благодарю каждого, кто был рядом и упорно работал. Спасибо руководителям за терпение, а персоналу за преданность своему делу. Отдельно хочу поблагодарить ребят - вы пример профессионализма и упорного труда. Слово "команда" говорит само за себя.

Мы верили в вас, а вы поверили нам, и никто ни в ком не разочаровался. Это был сложный шаг, но пришло время уйти отдельными путями. Уйти с любовью в сердце. Спасибо тебе за все, моя Александрия", - написал Ротань.

Ротань работал в "Александрии" с декабря 2022-го года по май 2024-го. Ему удалось получить исторические для клуба серебряные медали в сезоне 2024/25.

По теме
yellow-arrow
Ворскла – Кудровка. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 01.06.2025
yellow-arrow
Представители шести клубов. УПЛ объявила претендентов на лучших игроков и тренера мая
yellow-arrow
Будут уезжать за границу. Бартулович объявил планы Зари на межсезонье
Руслан Ротань ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Руслан Ротань
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости