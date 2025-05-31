"891 день": Ротань попрощался с Александрией

Бывший главный тренер "Александрии" Руслан Ротань опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором поблагодарил клуб за пройденный период.

"Два с половиной года. 891 день. 81 матч. Вы навсегда останетесь для меня первой тренерской любовью на клубном уровне. Мы создали невероятный коллектив. Создали все вместе - начиная с президента клуба, который был всегда рядом и делал в это сложное время все от себя зависящее, чтобы команда чувствовала себя комфортно!

Я благодарю каждого, кто был рядом и упорно работал. Спасибо руководителям за терпение, а персоналу за преданность своему делу. Отдельно хочу поблагодарить ребят - вы пример профессионализма и упорного труда. Слово "команда" говорит само за себя.

Мы верили в вас, а вы поверили нам, и никто ни в ком не разочаровался. Это был сложный шаг, но пришло время уйти отдельными путями. Уйти с любовью в сердце. Спасибо тебе за все, моя Александрия", - написал Ротань.