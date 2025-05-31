Александрия распадается? Голкипер Ермаков объяснил ситуацию в команде

Голкипер Георгий Ермаков, который защищал ворота "Александрии" в "серебряном" сезоне, прокомментировал ситуацию с уходом лидеров. К слову, Ермаков теперь будет играть за "Маккаби" (Хайфа).

- Вы покинули "Александрию". Ротань ушел. Кампуш не намерен оставаться. Наверняка, что это далеко не полный список. Почему так происходит, что после такого успеха все расходятся?

- Тут всех одинаково равнять нельзя, ведь у всех своя ситуация. Я, например, выступал в аренде. У Руслана Петровича завершился контракт и он принял решение завершить сотрудничество. По Кампушу, то, как я знаю, у него есть действительное соглашение. Поэтому здесь нужно каждую ситуацию разбирать отдельно и однозначного ответа нет.

- Виктор Леоненко в одном из интервью сказал, что ФК "Александрия" может повторить судьбу "Днепра-1", то есть исчезнуть с футбольной карты Украины. Успокоите болельщиков или как?

- Исчезновения точно не будет. Такой судьбы, как у "Днепра-1", я думаю, что не произойдет.

- Вам известно, кто-то еще из игроков планирует покинуть клуб?

- Нет, не известно. Сейчас очень много начинается трансферных слухов и не всегда они имеют основания. Нужно знать ситуацию более детально.