Премьер-лига
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В еще одном клубе УПЛ возможна смена тренера. Известны детали
Хотя, еще не ясно, где этот клуб будет играть
Фото: ФК Рух
Как сообщает Sport.ua, "Левый Берег" может сменить главного тренера. По информации источника заменить Виталия Первака может Леонид Кучук.
Ранее белорусский специалист тренировал такие украинские команды как: "Арсенал", "Сталь“ и "Рух". После ухода из львовского клуба, Кучук не работал 2 года.
Напомним, "Левый Берег" играет в переходных матчах за право выступать в УПЛ. В первом поединке киевляне уступили "Металлисту 1925" со счетом 0:1.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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