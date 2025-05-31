В еще одном клубе УПЛ возможна смена тренера. Известны детали

Как сообщает Sport.ua, "Левый Берег" может сменить главного тренера. По информации источника заменить Виталия Первака может Леонид Кучук.

Ранее белорусский специалист тренировал такие украинские команды как: "Арсенал", "Сталь“ и "Рух". После ухода из львовского клуба, Кучук не работал 2 года.

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Напомним, "Левый Берег" играет в переходных матчах за право выступать в УПЛ. В первом поединке киевляне уступили "Металлисту 1925" со счетом 0:1.