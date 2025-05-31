  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В еще одном клубе УПЛ возможна смена тренера. Известны детали

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В еще одном клубе УПЛ возможна смена тренера. Известны детали

Премьер-лига
Обновлено

Хотя, еще не ясно, где этот клуб будет играть

В еще одном клубе УПЛ возможна смена тренера. Известны детали

Фото: ФК Рух

Новина українською

Как сообщает Sport.ua, "Левый Берег" может сменить главного тренера. По информации источника заменить Виталия Первака может Леонид Кучук.

Ранее белорусский специалист тренировал такие украинские команды как: "Арсенал", "Сталь“ и "Рух". После ухода из львовского клуба, Кучук не работал 2 года.

Читайте такжеПрезидент Кривбасса определился с главным претендентом на пост наставника

Напомним, "Левый Берег" играет в переходных матчах за право выступать в УПЛ. В первом поединке киевляне уступили "Металлисту 1925" со счетом 0:1.

По теме
yellow-arrow
Теперь уже официально. Кривбасс объявил о расставании с главным тренером
yellow-arrow
Александрия распадается? Голкипер Ермаков объяснил ситуацию в команде
yellow-arrow
Ворскла – Кудровка. Анонс и прогноз матча плей-офф за право участия в УПЛ на 01.06.2025
Леонид Кучук Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости