Премьер-лига
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Теперь уже официально. Кривбасс объявил о расставании с главным тренером
Немножко не дошел до ста матчей
Фото: Аліна Єрофеєва
Криворожский "Кривбасс" официально объявил, что главный тренер Юрий Вернидуб покидает команду. Специалист принял решение не продлевать контракт, который заканчивается 30-го июня.
За 3 года работы Вернидуб становился лучшим тренером Украины (2023), получал бронзовые награды (2023/2024) и вывел клуб в еврокубки после 24-летнего перерыва.
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В 96-ти матчах тренер одержал 42 победы, 19 раз сыграл вничью и потерпел 35-ти поражений. Разница мячей: 114-98.
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