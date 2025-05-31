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Болельщики определили лучшего игрока Шахтера в мае

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Болельщики определили лучшего игрока Шахтера в мае

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

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Завершилось голосование за лучшего игрока "Шахтера" в мае. Болельщики отдали больше всего голосов полузащитнику Георгию Судакову.

Лидер "горняков" набрал 61% голосов, опередив Артема Бондаренко, Невертона и Валерия Бондаря. В общем, в опросе участие приняли 8 410 человек.

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В мае Судаков сыграл всего 2 матча. Игрок отметился дублем в матче УПЛ с "Ингульцом" (4:1), а также помог "Шахтеру“ в финале с "Динамо" завоевать Кубок Украины.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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