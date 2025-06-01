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Ворскла – Кудровка. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ

Премьер-лига
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ворскла – Кудровка. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ

Київстар ТБ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф за право участия в УПЛ между "Ворсклой" и "Кудровкой".

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В четверг полтавчане добыли победу над андердогом со счетом 1:2. "Ворскла" вела в счете в два мяча, но под занавес поединка "Кудровка" привнесла интригу в противостояние. Увидим ли мы сенсацию? Вложатся ли команды в рамки 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 июня – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Евгений Гладун

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Евгений Гладун
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