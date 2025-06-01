Металлист 1925 – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ

UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф за право участия в УПЛ между "Металлистом 1925" и "Левым берегом".

В четверг, в рамках первого матча между командами, был забит всего один гол. На данный момент харьковчане с минимальными 0:1, но впереди в этом противостоянии. Сможет ли "Левый берег" отыграться? Хватит ли футболистам 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 июня – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк