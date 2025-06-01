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Металлист 1925 – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ

Премьер-лига
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Металлист 1925 – Левый берег. АУДИО онлайн трансляция ответного матча плей-офф за право участия в УПЛ

Київстар ТБ

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий ответного поединка плей-офф за право участия в УПЛ между "Металлистом 1925" и "Левым берегом".

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В четверг, в рамках первого матча между командами, был забит всего один гол. На данный момент харьковчане с минимальными 0:1, но впереди в этом противостоянии. Сможет ли "Левый берег" отыграться? Хватит ли футболистам 90 минут? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 июня – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков) Трансляция Аудио онлайн стрим Левый берег (Киев)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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