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Ворскла – Кудривка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в УПЛ
Будет ли сенсационный камбэк?
Фото: ФК Кудрівка
Сегодня "Ворскла" и "Кудривка" в очном противостоянии окончательно решат между собой, кто в каком турнире сыграет в следующем сезоне. В первом, гостевом для себя матче полтавчане еще в первом тайме оформили два гола в ворота соперников. Лишь на 83 минуте Александр Козак вернул "Кудривку" в игру, а с ней еще и интригу. Потому шансы у клуба из одноименного села Черниговской области еще есть.
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Плей-офф за право участие в УПЛ
Ответный матч (результат первого поединка 2:1)
1 июня, 13:00. "Стадион имени А. Бутовского" (Полтава)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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