Ворскла – Кудривка. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за право участия в УПЛ

Сегодня "Ворскла" и "Кудривка" в очном противостоянии окончательно решат между собой, кто в каком турнире сыграет в следующем сезоне. В первом, гостевом для себя матче полтавчане еще в первом тайме оформили два гола в ворота соперников. Лишь на 83 минуте Александр Козак вернул "Кудривку" в игру, а с ней еще и интригу. Потому шансы у клуба из одноименного села Черниговской области еще есть.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Плей-офф за право участие в УПЛ

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

1 июня, 13:00. "Стадион имени А. Бутовского" (Полтава)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>